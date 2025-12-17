На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен сообщила об усилиях ЕС навсегда «покончить» с импортом нефти и газа из РФ

Фон дер Ляйен: Евросоюз продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти
Yves Herman/Reuters

Евросоюз продолжает получать из России до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте, пишет ТАСС.

По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%. Кроме того, упал и объем закупок нефти РФ — с 26 до 2%. Фон дер Ляйен заверила, что вскоре Евросоюз вовсе откажется от энергоресурсов России.

«ЕС приближается к новой эре — эре энергетической независимости от России», — подчеркнула глава ЕК.

С 5 декабря 2022 года ЕС ввел санкции, которые запретили импорт российской нефти в свои страны. Исключения для себя смогли добиться только Венгрия и Словакия.

По данным агентства Reuters, Европа хочет полностью отказаться от российского газа к январю 2027 года.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия намерены оспорить в Суде ЕС решение о запрете на поставки российских нефти и газа. Он назвал намерение руководства Евросоюза диктатом, создающим риски для надежного энергоснабжения Венгрии и Словакии, а также ведущим к резкому росту цен. Сийярто подчеркнул, что Еврокомиссия хочет добиться принятия решения о запрете на поставки нефти и газа из России не консенсусом, а большинством голосов, что противоречит договору ЕС.

Ранее Трамп выразил недовольство закупками странами Европы российской нефти.

