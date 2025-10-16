ЕС сдвинул сроки отказа от российского газа и хочет сделать это к январю 2027 года

Reuters: в ЕС перенесли срок отказа от газа из России на 1 января 2027 года

Европа сдвинула сроки отказа от газа из РФ и планирует отказаться от поставок к январю 2027 года. Об этом пишет агентство Reuters.

Как напоминается в материале, в июне Европейская комиссия первоначально предложила ввести юридически обязывающий запрет на импорт российского газа и сжиженного природного газа в ЕС к концу 2027 года.

«Но ведущие законодатели, занимающиеся этим вопросом в парламенте, предложили перенести этот крайний срок на 1 января 2027 года», — говорится в сообщении.

В итоге комитет Европейского парламента по энергетике в четверг поддержал предложения по ускорению поэтапного отказа ЕС от российского газа на год, сообщает агентство.

До этого сообщалось, что поставки российского СПГ в страны Европейского союза с начала 2025 года сократились на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и приблизились к 15 млрд кубометров.

Импорт ЕС российского сжиженного природного газа в январе — сентябре составил около 15 млрд куб. м против 16,1 млрд куб. м в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз хочет отказаться от импорта российского СПГ под давлением Трампа.