Трамп выразил недовольство закупками странами Европы российской нефти

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что европейские страны продолжают закупать российскую нефть. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Вашингтоне, передает «Интерфакс».

«Они продолжают покупать нефть у России. Это не очень хорошо. Многие европейские страны, и я не говорю в данном случае о Венгрии, потому что она в другом положении, покупают нефть и газ из России. Они это делают на протяжении многих лет», — сказал Трамп.

Виктор Орбан в пятницу прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.

Президент США назвал продолжающиеся боевые действия на Украине причиной того, почему его саммит с российским лидером Владимиром Путиным все еще не состоялся. Однако американский лидер выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся завершить в недалеком будущем. В то же время Трамп отметил, что на его встречу с Владимиром Путиным в Венгрии есть «очень хороший» шанс.

Ранее Орбан иронично ответил на вопрос Трампа о победе Украины.