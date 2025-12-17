«Не пойдем на попятную»: Штатам напомнили о позиции России по военным НАТО на Украине

Россия не пойдет на уступки Соединенным Штатам и европейским лидерам, которые в Берлине договорились укрепить ВСУ и разместить на Украине контингент европейских войск. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«По этим вопросам смысла нет (говорить. – «Газета.Ru»), потому что мы здесь ни в коем случае не пойдем на попятную. Это просто будет для нас катастрофа», — подчеркнул эксперт.

Ордуханян на примере Вьетнама напомнил, как Запад «вводит войска». Во Вьетнам в начале 1960-х, отметил политолог, американцы сначала отправили около 800 военных консультантов, а кончилось все полумиллионным контингентом США.

В этой связи вопросы о статусе конституционных территорий России и возможного размещения на Украине иностранных войск не обсуждаются, подчеркнул Ордуханян. По его словам, уже давно «очерчена и вербализирована наша принципиальная позиция» по военным НАТО на Украине и статусе территорий.

17 декабря американская газета The New York Times писала о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами. Ожидается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.

