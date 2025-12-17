На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не пойдем на попятную»: Штатам напомнили о позиции России по военным НАТО на Украине

Политолог Ордуханян: Россия не пойдет на размещение иностранных войск на Украине
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия не пойдет на уступки Соединенным Штатам и европейским лидерам, которые в Берлине договорились укрепить ВСУ и разместить на Украине контингент европейских войск. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«По этим вопросам смысла нет (говорить. – «Газета.Ru»), потому что мы здесь ни в коем случае не пойдем на попятную. Это просто будет для нас катастрофа», — подчеркнул эксперт.

Ордуханян на примере Вьетнама напомнил, как Запад «вводит войска». Во Вьетнам в начале 1960-х, отметил политолог, американцы сначала отправили около 800 военных консультантов, а кончилось все полумиллионным контингентом США.

В этой связи вопросы о статусе конституционных территорий России и возможного размещения на Украине иностранных войск не обсуждаются, подчеркнул Ордуханян. По его словам, уже давно «очерчена и вербализирована наша принципиальная позиция» по военным НАТО на Украине и статусе территорий.

17 декабря американская газета The New York Times писала о том, что представители США и Евросоюза на встречах с представителями властей Украины в Берлине согласовали два документа о гарантиях безопасности Киева, которые предполагают усиление украинских вооруженных сил и размещение европейских войск в республике в качестве сил сдерживания.

В одном из документов изложены «общие принципы», аналогичные гарантиям по пятой статье устава НАТО, которая закрепляет принцип коллективной защиты.

Во второй части соглашения говорится о сотрудничестве военных США и стран Европы с украинскими коллегами. Ожидается, что это гарантирует недопущение новых боевых действий в ближайшие годы.

Ранее Зеленский двумя словами охарактеризовал переговоры по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами