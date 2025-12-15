На Западе оценили стоимость восстановления Украины после конфликта

Затраты на восстановление разрушенных городов и экономики на Украине в течение десяти лет после конфликта оцениваются в $524 млрд. Такую сумму назвал финский телерадиовещатель Yle.

«Разрушения, вызванные конфликтом, и экономическое восстановление обойдутся Украине в 524 миллиарда долларов, или почти 450 миллиардов евро, за десять лет», — говорится в публикации.

По подсчетам журналистов, совокупная помощь Украине со стороны западных партнеров к концу октября достигла €303,3 млрд. Кроме того, дополнительно существуют обязательства еще примерно на €90 млрд, уточнил телерадиовещатель.

В апреле с аналогичной оценкой затрат, которые потребуются на восстановление Украины после конфликта, выступил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка со ссылкой на данные Всемирного банка. По его словам, стоимость восстановления Украины уже достигла €500 млрд и будет расти до окончания военного конфликта. Шлапка добавил, что около трети расходов на восстановление страны после завершения конфликта с РФ смогут покрыть частные инвесторы, но при условии, если Киев продолжит проводить реформы.

До этого бывший премьер-министр Украины, а ныне министр обороны страны Денис Шмыгаль заявлял, что восстановление Украины может стать ключевой задачей для Европы на ближайшие годы. По его мнению, европейские компании могут сыграть решающую роль в реализации масштабных проектов.

Ранее Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины.