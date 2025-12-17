«В реанимации»: москвич воткнул нож в инструктора автошколы после проваленного экзамена

Mash: в Москве мужчина не сдал экзамен в автошколе и воткнул нож в инструктора

В Москве мужчина ранил ножом инструктора автошколы после того, как в третий раз не сдал экзамен. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Напавший на инструктора с ножом Андрей К. трижды провалил экзамен в ГАИ — на последней попытке он завалил заезд в «гараж» задним ходом. 30-летний Андрей мечтал о машине 10 лет — мониторил авторынок в родном Белгороде и Москве. Был фанатом старых американских авто 70-х годов, активно обсуждал на автофорумах расположение камер и постов ГАИ», — говорится в публикации.

По данным канала, нарушитель не сдал экзамен, тогда решил устроить нападение на инструктора. После удара ножом коллега пострадавшего вызвал на место медиков, при этом до приезда скорой держал инструктора на руках. В настоящее время состояние пострадавшего стабилизировано, москвич – в реанимации.

