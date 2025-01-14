Путин: Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей России

Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по социально-экономическому развитию регионов, сообщает РИА Новости.

«Сегодняшнее совещание посвящено развитию двух наших регионов, имеющих серьезное, если не сказать стратегическое значение для всей страны, — это Республика Крым и город Севастополь», — сказал глава государства.

Он добавил, что участники совещания обсудят достигнутые результаты, имеющиеся проблемы, а также ключевые задачи на перспективу.

14 января постоянный член Совета безопасности России, помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что миру необходимо признать вхождение в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и Севастополя, которые являются неотъемлемой частью Российской Федерации в соответствии с Конституцией страны.

До этого Путин заверил, что власти России сделают все для пресечения любых угроз в отношении Крыма.

Ранее Путин заявил об уникальности Крыма.