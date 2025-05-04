Путина: Россия была вынуждена поддержать жителей Крыма в 2014 году

Россия была вынуждена поддержать жителей Крыма в 2014 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание», — сказал глава государства.

В январе доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил, что Путин считает Крым и Севастополь важнейшими территориями для страны. По его словам, развитие и защита полуострова остаются приоритетом для главы государства.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что главный фактор успеха республики заключается в поддержке президента РФ. Он отметил, что полуостров привык жить в экстремальном режиме в последние годы, однако есть и успехи.

Ранее Путин заявил о стратегическом значении Крыма для России.