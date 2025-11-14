Вице-президент Вэнс сообщил интересный факт о режиме дня Трампа

Вэнс: Трамп может не спать по 20 часов

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что американский президент Дональд Трамп может не спать по 20 часов. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

«Если мы отправляемся куда-то в 20-часовую поездку, он не спит все это время. <...> Если он не спит, а работает, то ожидает, что и все остальные тоже будут работать. Так что, опять же, энергия, которой обладает этот парень, действительно зашкаливает», — отметил Вэнс.

Также вице-президент отметил, что Трамп «очень здоров».

14 ноября стало известно, что Трамп вновь попытался скрыть синяк на правой руке с помощью тонального крема.

Глава Белого дома 13 ноября подписал указ о предоставлении финансовой помощи детям из приемных семей. На мероприятии Трамп появился с плотным слоем косметики на руке.

В этот же день утром, когда президент США подписывал законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, тональный крем на руке отсутствовал, отмечает агентство.

В сентябре в сети появились фотографии Трампа с официального приема у короля Великобритании Карла III, на которых видно, что пятно на руке американского лидера замазано тональным кремом.

Ранее Трамп не захотел спать на королевских простынях в Виндзорском замке.