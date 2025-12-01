Трамп рассказал о прохождении МРТ

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он прошел МРТ.

«Если вы хотите, чтобы мы это обнародовали. Я обнародую это», — сказал 79-летний американский лидер.

Он не раскрыл, какого органа касалось обследование. По словам американского лидера, он «понятия не имеет».

«Это просто МРТ», — отметил глава государства.

В середине ноября президент Соединенных Штатов сообщил, что прошел МРТ. Результаты обследования, как утверждает он, оказались «выдающимися».

7 октября Трамп заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Однако, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, у политика, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения. Хозяин Белого дома постоянно повторяет, что уладил много войн и конфликтов. Херш заметил за ним и регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.

Ранее врач Трампа оценил здоровье президента.