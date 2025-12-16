На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о количестве вопросов о проблемах героев СВО

Песков: обращений на прямую линию с Путиным о проблемах героев СВО стало меньше
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений на прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным, связанных с острыми проблемами участников специальной военной операции, в этом году стало меньше. Об этом сообщает РИА Новости.

«То есть это означает, что все-таки работа ведется, и она приносит свои плоды», — сказал представитель Кремля.

По его словам, эти вопросы по численности находятся где-то на пятом-шестом месте.

До этого искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Отмечается, что рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфире 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов и обращений стартовал 4 декабря в 15:00 мск и продлится вплоть до окончания программы. По состоянию на 12:00 мск 11 декабря, на прямую линию с российским лидером поступило почти 869 тысяч обращений.

Ранее стало известно, сколько продлится прямая линия с Путиным 19 декабря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Семь месяцев войны и биткоин за $1 млн: каким 2026 год увидели Ванга, Нострадамус и Илон Маск
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами