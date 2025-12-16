В Кремле рассказали о количестве вопросов о проблемах героев СВО

Песков: обращений на прямую линию с Путиным о проблемах героев СВО стало меньше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обращений на прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным, связанных с острыми проблемами участников специальной военной операции, в этом году стало меньше. Об этом сообщает РИА Новости.

«То есть это означает, что все-таки работа ведется, и она приносит свои плоды», — сказал представитель Кремля.

По его словам, эти вопросы по численности находятся где-то на пятом-шестом месте.

До этого искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с Путиным. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Отмечается, что рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфире 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Сбор вопросов и обращений стартовал 4 декабря в 15:00 мск и продлится вплоть до окончания программы. По состоянию на 12:00 мск 11 декабря, на прямую линию с российским лидером поступило почти 869 тысяч обращений.

