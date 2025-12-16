Песков посетил кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посетил кол-центр, который обрабатывает вопросы, поступающие на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил Народный фронт в своем Telegram-канале.

По его данным, представитель Кремля посмотрел, как организована работа волонтеров, а также пообщался с операторами кол-центра — ветеранами специальной военной операции и активистами Народного фронта.

На сегодняшний день количество обращений россиян на прямую линию с Путиным превысило 1,6 миллиона.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

