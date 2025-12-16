На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Песков: Путин ежедневно занимается подготовкой к прямой линии
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин каждый день занимается подготовкой к предстоящей прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, глава российского государства «давно начал» знакомиться с поступающими вопросами.

«Он занимается ежедневно подготовкой к прямой линии, к пресс-конференции. Он это делает всегда», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Путину каждый день предоставляют подборки вопросов по темам.

Как сообщил Кремль в мессенджере Max, на прямую линию с президентом РФ уже поступило более 1,6 миллиона обращений.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 (мск). Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

Искусственный интеллект составил список из пяти самых популярных вопросов граждан для прямой линии с главой государства. Ключевые темы, интересующие людей, включают здравоохранение, состояние дорог, качество жилья, работу управляющих компаний, социальные выплаты и расчеты пенсий. Отмечается, что рейтинг обновляется несколько раз в день, однако эти темы остаются наиболее актуальными.

Ранее стало известно, сколько продлится прямая линия с Путиным 19 декабря.

