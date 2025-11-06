На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян

Депутат Кривоносов заявил, что полностью закрыть Европу для россиян невозможно
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Полностью «закрыть» Европу для россиян невозможно, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что ЕС собирается перестать выдавать россиянам шенгенские визы.

«Речь идет не о полном запрете шенгенских виз для россиян, а об искусственном усложнении процедуры — сокращении числа многократных виз, увеличении сроков и административных барьеров. Безусловно, это затруднит поездки и приведет к сокращению турпотока, особенно в массовом сегменте. Но полностью «закрыть» Европу для россиян невозможно: каждая страна сохраняет право выдавать визы по своим национальным правилам — в гуманитарных, деловых или учебных целях. Это означает, что большинство россиян будут получать визы на однократный въезд, за исключением граждан, решивших посетить европейское государство по гуманитарным соображениям, или имеющих гражданство ЕС», — отметил Кривоносов.

По его словам, Россия традиционно действует на принципах взаимности, но не поддерживает «визовую изоляцию».

«Мы не намерены ограничивать въезд иностранных туристов — напротив, развиваем систему электронных виз, расширяем безвизовые режимы и приглашаем гостей из дружественных стран. Наша цель — сделать Россию максимально открытой и привлекательной для путешественников», — сказал Кривоносов.

Он сослался на оценки экспертов, согласно которым поток российских туристов в Европу может снизиться на 40–50% по сравнению с 2024 годом. Однако наблюдается активная переориентация на другие направления — Турцию, Китай, ОАЭ, Таиланд, страны СНГ, подчеркнул Кривоносов.

По его прогнозу, въездной поток европейцев в Россию может уменьшиться на 20–25%, но благодаря введению электронной визы и интересу к нашим культурным и природным маршрутам это сокращение не будет критическим и не вызовет снижения показателей по въездному туризму.

Кривоносов уверен, что данная ситуация наоборот подтолкнет развитие внутреннего и въездного туризма, модернизацию инфраструктуры, создание новых маршрутов и повышение качества сервиса.

«Россия обладает уникальными туристическими ресурсами, и сейчас у нас есть возможность показать их всему миру», — заключил Кривоносов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не видят смысла ездить в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами