В Госдуме исключили полный запрет шенгенских виз для россиян

Полностью «закрыть» Европу для россиян невозможно, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что ЕС собирается перестать выдавать россиянам шенгенские визы.

«Речь идет не о полном запрете шенгенских виз для россиян, а об искусственном усложнении процедуры — сокращении числа многократных виз, увеличении сроков и административных барьеров. Безусловно, это затруднит поездки и приведет к сокращению турпотока, особенно в массовом сегменте. Но полностью «закрыть» Европу для россиян невозможно: каждая страна сохраняет право выдавать визы по своим национальным правилам — в гуманитарных, деловых или учебных целях. Это означает, что большинство россиян будут получать визы на однократный въезд, за исключением граждан, решивших посетить европейское государство по гуманитарным соображениям, или имеющих гражданство ЕС», — отметил Кривоносов.

По его словам, Россия традиционно действует на принципах взаимности, но не поддерживает «визовую изоляцию».

«Мы не намерены ограничивать въезд иностранных туристов — напротив, развиваем систему электронных виз, расширяем безвизовые режимы и приглашаем гостей из дружественных стран. Наша цель — сделать Россию максимально открытой и привлекательной для путешественников», — сказал Кривоносов.

Он сослался на оценки экспертов, согласно которым поток российских туристов в Европу может снизиться на 40–50% по сравнению с 2024 годом. Однако наблюдается активная переориентация на другие направления — Турцию, Китай, ОАЭ, Таиланд, страны СНГ, подчеркнул Кривоносов.

По его прогнозу, въездной поток европейцев в Россию может уменьшиться на 20–25%, но благодаря введению электронной визы и интересу к нашим культурным и природным маршрутам это сокращение не будет критическим и не вызовет снижения показателей по въездному туризму.

Кривоносов уверен, что данная ситуация наоборот подтолкнет развитие внутреннего и въездного туризма, модернизацию инфраструктуры, создание новых маршрутов и повышение качества сервиса.

«Россия обладает уникальными туристическими ресурсами, и сейчас у нас есть возможность показать их всему миру», — заключил Кривоносов.

Ранее сообщалось, что в Госдуме не видят смысла ездить в ЕС.