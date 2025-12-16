В России раскрыли план «осмелевшего» Зеленского сорвать мир на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский своими «смелыми» заявлениями о том, чтобы «склонить» Россию к миру, срывает переговорный процесс по Украине; президент страны «осмелел» из-за долгосрочной поддержки Киева со стороны Евросоюза. Об этом «Газете.Ru» заявил член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько.

Во вторник Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов призвал «заставить» Россию принять, что в мире есть некие «правила». По его словам, «это путь к длительному миру» на Украине.

«Я думаю, что это попытки Зеленского сорвать мирные переговоры, потому что однозначно, без каких-то компромиссных вариантов действительно длительного мирного урегулирования, которое Россия тоже будет воспринимать как гарантии своей безопасности и как гарантии выполнения тех условий, которые должны быть компромиссными, не будет никакого соглашения», — прокомментировал эксперт заявление Зеленского.

Как отметил Безпалько, Зеленского поддерживают европейские политики. Он также рассчитывает на определенную часть американского политикума – на демократическую партию США.

«В этом смысле он поэтому, видимо, и осмелел, но я думаю, что Россия сейчас может себе позволить не только вести переговоры, но и продолжать военную кампанию <…> Поэтому в данном контексте, какие бы он ни делал заявления, важна ситуация на поле боя», — подытожил аналитик.

16 декабря Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время США проведут переговоры с Россией по итогам недавней встречи в Берлине, после чего украинская делегация может вновь встретиться с представителями команды Дональда Трампа.

Ранее Зеленский призвал конфисковать замороженные активы России.