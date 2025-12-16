На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил планы Европы о создании «многонациональных сил Украины»

Политолог Ткаченко: Европа делает все возможное для срыва переговоров по Украине
Thomas Peter/Reuters

Заявлениями о создании «многонациональных сил Украины» Европейский союз (ЕС) пытается сорвать мирные переговоры. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Представители ЕС стремятся сместить фокус с предметного обсуждения мира к нереализуемому предложению», — считает он.

Реализация задумки Европы, по его словам, означает, что Украина «фактически будет оккупирована со всеми вытекающими последствиями». Ткаченко напомнил заявления президента РФ Владимира Путина и российского МИД о недопустимости присутствия иностранных военных на украинской территории.

Европейские лидеры по итогам переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. В частности, Евросоюз хочет продолжать оказывать Киеву постоянную и существенную поддержку в наращивании армии. Восстановлению ВСУ и обеспечению безопасности на земле и на море, по замыслу ЕС, будут способствовать возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные в рамках так называемой коалиции желающих.

Ранее в России назвали событие, которое заставит Киев и ЕС перестать затягивать переговоры.

