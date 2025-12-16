В России назвали событие, которое заставит Киев и ЕС перестать затягивать переговоры

Промедление поставит украинскую сторону в более невыгодное положение в связи с еще большей потерей подконтрольных территорий, но Европа и Киев продолжают затягивать переговорный процесс. По мнению политолога Федора Лукьянова, европейцы будут затягивать переговоры, пока не решится вопрос с замороженными российскими активами.

«Европейцы придерживаются тактики затягивания переговоров до определяющего момента, которым станет предстоящий саммит Евросоюза, где будет решена судьба российских замороженных активов. Других средств на Украину, кроме замороженных российских активов, в Европе нет, и это уже все признали. Если деньги все-таки будет решено экспроприировать, то европейцы продолжат саботировать мирные переговоры. Если с конфискацией активов ничего не выйдет, то, возможно, позиция Европы начнет меняться», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».



Он добавил, что украинцы также придерживаются «тактики ожидания», потому что рассчитывают, что переговорные позиции могут опять резко измениться.

«Мы уже наблюдали, как администрация Дональда Трампа, сохраняя общую линию на желание прекратить украинский конфликт, меняла переговорную позицию на противоположную. Киев рассчитывает, что попытка американской администрации надавить на украинскую сторону сменится желанием Трампа в очередной раз рассказать о своем разочаровании», — считает Лукьянов.

Для украинских властей принятие предлагаемых требований означает фатальные последствия, а потому другой стратегии, кроме как «затягивать переговоры», просто не существует, заключил политолог.

Европейские лидеры по итогам переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. В частности, Евросоюз хочет продолжать оказывать Киеву постоянную и существенную поддержку в наращивании армии. Восстановлению ВСУ и обеспечению безопасности на земле и на море будут способствовать возглавляемые Европой «многонациональные силы Украины», сформированные в рамках так называемой коалиции желающих.

