Новый президент Украины точно будет «западной марионеткой». Об этом заявил российский писатель Захар Прилепин в беседе с ТАСС.

Он заявил, что народу Украины власти продемонстрируют те итоги выборов главы государства, которые посчитают необходимым.

«Там будут такие выборы, что даже если они не выберут Зеленского, они выберут зло не меньшее, а даже большее, чем Зеленский. Будет просто дан другой кандидат, который скажет какие-то другие слова и, может быть, даже какие-то примирительные слова, но тем не менее он будет стопроцентной, двухсотпроцентной марионеткой Запада», — сказал Прилепин.

Писатель также выразил мнение о том, что следующий украинский лидер будет выполнять указания Запада еще более исполнительно, чем нынешний.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы президента в течение 60–90 дней, но при условии, если США и европейские страны помогут ему обеспечить безопасность.

14 декабря политик повторил свое намерение провести выборы на Украине, заверив, что не держится за кресло президента.

Формально срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы нового президента Украины не проводились из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее в Кремле объяснили необходимость проведения выборов на Украине.