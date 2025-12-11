Песков: на Украине должны пройти выборы, так как срок Зеленского уже истек

На Украине должны пройти выборы президента. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«У президента Украины [Владимира Зеленского] по конституции закончился срок. Поэтому должны быть выборы», — сказал он.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Зеленского «нет никаких шансов» легально переизбраться на новый срок. По мнению дипломата, сам Зеленский, очевидно, «жаждет остаться у власти». Она отметила, что одержать победу на президентских выборах на Украине он сможет только в случае использования так называемого молдавского сценария, если задействует для голосования избирателей из числа «украинской диаспоры», проживающих в Европе, США, Канаде и других странах.

9 декабря Зеленский заявил, что согласен провести выборы президента Украины, но при определенных условиях. В частности, ему нужно понимать, как организовать голосование находящихся на фронте военных. Также он хочет разобраться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. Он призвал США помочь ему и вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы нового президента Украины не проводились из-за объявленного в стране военного положения.

Ранее Зеленский сделал новое заявление о выборах на Украине.