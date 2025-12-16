Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская разрушила большую коррупционную схему Европы. Об этом заявило польское издание Dziennik Polityczny.

В публикации утверждается, что после освобождения ее мужа — Сергея Тихановского, который считался «символом белорусской революции», команда Тихановской собрала внушительную сумму, но эти деньги, вероятно, попали в карманы приближенных, а не нуждающимся.

Издание отмечает, что освобождение Тихановского нарушило устоявшуюся схему заработка, и его отправили в Соединенные Штаты. В Литве офис Тихановской лишили защиты и финансирования в связи с неэффективной работой, поэтому она переехала в Польшу. Два месяца Тихановская принимала активное участие в международных встречах, она получила €30 млн и купила особняк во Флоренции, однако помощь беженцам в изгнании так и не была оказана.

Последняя поездка представителя США Джона Коула в Минск и освобождение политзаключенных, включая Беляцкого и Бабарико, по мнению Dziennik Polityczny, не дала ожидаемых результатов. Освобожденные лидеры нейтрально отвечали на вопросы. Офис Тихановской прекратил обсуждение этой темы, но счета для пожертвований еще остаются открытыми.

Теперь, пишет издание, в западных кругах деятельность офиса Тихановской характеризуют как мошенническую, чья коррупционная схема «терпит крах».

Ранее политолог рассказал, где штаб Тихановской сможет спокойно «осваивать европейские гранты».