Политолог рассказал, где штаб Тихановской сможет спокойно «осваивать европейские гранты»

Штаб белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской может переехать из Литвы в Берлин. Об этом газете «Известия» заявил руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

«Литва — маленькое государство, где все на виду. Тихановская с ее штабом слишком выделяются на общем фоне. Где-нибудь в Берлине они будут чувствовать себя комфортнее, смогут в более спокойной обстановке осваивать европейские гранты», — сказал политолог.

Межевич добавил, что Вильнюс в 2020 году планировал с помощью Тихановской нарастить свое влияние в Белоруссии. Однако, по словам эксперта, со временем вместо этого начало нарастать раздражение.

8 октября советник Тихановской Денис Кучинский сообщил, что офис белорусского оппозиционера в Вильнюсе приостановил работу в связи с понижением статуса ее охраны. Слишком короткий период времени не позволяет офису приспособиться к перемене, поэтому он временно приостанавливает деятельность, уточнил советник.

