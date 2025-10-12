На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог рассказал, где штаб Тихановской сможет спокойно «осваивать европейские гранты»

Политолог Межевич: штаб Тихановской может переехать из Литвы в Берлин
true
true
true
close
Global Look Press

Штаб белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской может переехать из Литвы в Берлин. Об этом газете «Известия» заявил руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

«Литва — маленькое государство, где все на виду. Тихановская с ее штабом слишком выделяются на общем фоне. Где-нибудь в Берлине они будут чувствовать себя комфортнее, смогут в более спокойной обстановке осваивать европейские гранты», — сказал политолог.

Межевич добавил, что Вильнюс в 2020 году планировал с помощью Тихановской нарастить свое влияние в Белоруссии. Однако, по словам эксперта, со временем вместо этого начало нарастать раздражение.

8 октября советник Тихановской Денис Кучинский сообщил, что офис белорусского оппозиционера в Вильнюсе приостановил работу в связи с понижением статуса ее охраны. Слишком короткий период времени не позволяет офису приспособиться к перемене, поэтому он временно приостанавливает деятельность, уточнил советник.

Ранее Захарова высказалась о присутствии Тихановской на Генассамблее ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами