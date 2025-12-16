На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сербский журналист объяснил, почему Россия должна была начать СВО

Сербский журналист Божик: Россия должна была начать СВО, чтобы изменить мир
Darko Vojinovic/AP

Решение России начать спецоперацию на Украине было вынужденным ответом на внешнее давление, и оно меняет мир к лучшему. Об этом в интервью ТАСС заявил блогер, автор подкаст-шоу «Марио знает» Марио Божик в ходе пресс-тура в Донбасс, организованного для журналистов из разных стран.

По его мнению, у Москвы не было никакой возможности избежать СВО.

«Очень хотел бы, чтобы Сербия могла сделать то же самое — быть такой же сильной и большой, как Россия, чтобы защитить себя от давления, исходящего от западной демонической элиты», — заявил Божик.

По словам журналиста, дело не только в том, что СВО можно было избежать, она должна была начаться, чтобы в мире произошли изменения. По мнению Божика, мир уже меняется к лучшему.

По информации ТАСС, пресс-тур проводится в рамках проекта «Иностранные журналисты за Россию». В нем приняли участие представители медиа из Италии, Сербии, Канады, США, Бразилии и Франции, которые посетили ДНР и Запорожскую область.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News заявил, что Россия хочет завершения конфликта на Украине, поэтому приветствует усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию.

По словам дипломата, если стороны действительно хотят достичь устойчивого решения, которое будет решать первопричины конфликта, то этого нужно добиться скорее, со временем будет только сложнее.

Ранее военный эксперт объяснил, почему США стремятся к миру на Украине.

