Военный эксперт объяснил, почему США стремятся к миру на Украине

США стремятся остановить боевые действия на Украине, поскольку им нужно «развернуться», чтобы решить вопросы с Китаем. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. Он обратил внимание, что основа новой Стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов — именно борьба с КНР.

«А Россия там вообще не обозначена как фактор угрозы, как самостоятельная геополитическая сущность. Я читал документ, переводил, там Россия фигурирует в контексте устроения дел Европы, и все», — отметил Шлепченко.

Китаю же как раз невыгодно завершение украинского конфликта, так как он оттягивает внимание Запада, считает эксперт.

Издание Politico до этого сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа формирует коалицию из пяти стран, чтобы противостоять доминированию Китая в сферах добычи полезных ископаемых, искусственного интеллекта и технологий.

Речь о Сингапуре, Австралии, Японии, Южной Корее и Израиле. Вместе они будут работать над устранением дефицита в важнейших минеральных ресурсах. Также, по данным журналистов, власти США намерены расширить коалицию и привлечь в нее другие страны, обладающие минеральными, технологическими и производственными ресурсами.

Ранее в США заявили о желании Трампа прекратить соперничать с Россией и Китаем.