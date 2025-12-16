На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о желании добиться скорейшего завершения конфликта на Украине

Рябков: РФ хочет завершения конфликта на Украине, приветствует усилия США
МИД РФ

Россия хочет завершения конфликта на Украине, поэтому приветствует усилия администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

По словам дипломата, если стороны действительно хотят достичь устойчивого решения, которое будет решать первопричины конфликта, то этого нужно добиться скорее, со временем будет только сложнее.

Рябков добавил, что Москва была близка к тому, чтобы решить все в 2022 году, но все осложнилось, разногласия в подходах тоже очевидны. Но это означает, что нужно удвоить усилия, чтобы преодолеть эти разногласия, и Россия готова к этому, подчеркнул замглавы МИД.

Рябков также заявил, что у России пока нет понимания того, о чем представители Украины, стран Европы и США договорились во время встреч в Берлине.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с украинской стороной договоренностей.

Трамп ранее говорил, что встретится сразу и с Зеленским, и с Путиным, когда соглашение по мирному урегулированию украинского конфликта будет достигнуто.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Позже Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на Украине на переговорах в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.

Ранее сообщалось, что Трамп дал Зеленскому всего несколько дней для принятия предложения по гарантиям.

Переговоры о мире на Украине
