Фейк от Зеленского в Купянске разоблачили по антидроновой сетке

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: видео Зеленского в Купянске является фейком
Кадр из видео/V_Zelenskiy_official/Telegram

Видеоролик с Владимиром Зеленским, представленный 12 декабря как снятый в Купянске, вероятно, является либо заблаговременно отснятым материалом, либо результатом дипфейк-технологий. Такое мнение высказал ТАСС бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

«Ролик либо был снят ранее «на особый случай», либо вообще все сделано, не выходя из бункера. Самое очевидное тому доказательство заснял российский FPV-дрон. Он прилетел на место съемки и показал несоответствия с картинкой Зеленского. Сейчас стела разрушена сильнее, а противодронная сетка порвана», — пояснил он.

Прозоров также обратил внимание на то, что в речи Зеленского отсутствуют упоминания о дате или времени года.

«В ходе одной поездки по фронтовой линии можно снять множество подобных роликов в разных населенных пунктах, которые будут использованы в подходящий момент. И, по сложившейся традиции, если Зеленский публикует видео на въезде в прифронтовой город, можно ожидать, что украинское командование попрощалось с ним», — добавил Прозоров.

12 декабря сообщалось, что Зеленский якобы посетил купянское направление, которое, по его словам, является одним из самых сложных участков фронта для украинской армии.

Ранее российские бойцы предотвратили проникновение диверсантов ВСУ в Купянск.

