Президент Бразилии заявил, что его беспокоит военное присутствие США в Карибском море

Лула Да Силва хочет обсудить с Трампом присутствие ВС США в Карибском море

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его очень беспокоит военное присутствие США в Карибском море. Об этом сообщает Reuters.

Во время общения с прессой на полях саммита G20 он заявил, что планирует обсудить присутствие ВС США в Карибском море с американским президентом Дональдом Трампом.

14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»).

После этого президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне.

Позднее президент США заявил, что допускает возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

18 ноября бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил мнение, что администрация Трампа готовится к возможным военным действиям против Венесуэлы, перебросив авианосец USS Gerald R. Ford в Карибский бассейн.

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.