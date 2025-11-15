«Остановите войну!»: Мадуро обратился к американцам

Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества». Накануне Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а Дональд Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире национального телевидения Venezolana de Television обратился к американцам с призывом помешать развертыванию Вооруженных сил США у берегов республики.

«Я обращаюсь к народу Соединенных Штатов: остановите безумную руку тех, кто отдает приказы бомбить, убивать и развязывать войну в Южной Америке и Карибском бассейне. Остановите войну — нет войне!» — сказал глава государства (цитата по Noticia al Dia).

Он призвал американцев «остановить то, что может стать трагедией для всей Америки». Мадуро также назвал действия Вашингтона «нарушением прав человека», направленным не только против Венесуэлы, но и против «всего человечества», и снова повторил лозунг «Венесуэла хочет мира» на английском языке.

«Мощное глобальное движение солидарности сегодня насчитывает миллионы людей, которые поднимают свой голос в защиту права на мир, суверенитет, самоопределение и будущее народов Венесуэлы, Колумбии, Южной Америки и Карибского бассейна, которые объединены как никогда ранее», — подчеркнул Мадуро.

Накануне на митинге в Каракасе, отвечая на вопрос корреспондента CNN, он также призвал США не вступать в очередной затяжной конфликт.

«Объединимся ради мира [в Америке]. Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Хватит Ливии. Хватит Афганистана», — сказал он.

На вопрос, есть ли у него послание для президента США Дональда Трампа, Мадуро ответил на английском языке: «Да, мир, да, мир» .

Операция «Южное копье»

Тем временем сам Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» относительно дальнейших шагов в адрес Венесуэлы . При этом подробностей американский лидер не раскрыл — заявив лишь, что власти США «добились большого прогресса с Венесуэлой в плане пресечения поставок наркотиков».

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» (Southern Spear), направленной на борьбу с наркотрафиком в Западном полушарии.

«Под руководством Объединенной оперативной группы «Южный копье» и SOUTHCOM эта миссия защищает нашу родину, избавляет наше полушарие от наркотеррористов и защищает нашу родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — написал он в соцсети X.

Как сообщал канал CBS News, незадолго до этого американские военные представили Трампу обновленные варианты возможных действий в отношении Венесуэлы, включая удары по наземным целям. По данным канала, Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие высокопоставленные представители Пентагона доложили президенту о планах на ближайший период.

Россия поможет?

Как сообщала газета The Washington Post, по состоянию на 1 ноября в Карибском бассейне был сосредоточен контингент США общей численностью в 16 тыс. человек .

В группу военно-морских сил США у берегов Венесуэлы входят эсминцы USS Jason Dunham, USS Gravely и USS Sampson, крейсер USS Lake Erie, боевой корабль прибрежной зоны USS Minneapolis‑Saint Paul, десантные корабли USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale с вертолетами и подразделениями морпехов США, вспомогательное судно MV Ocean Trader и атомная подлодка USS Newport.

Кроме того, в зону ответственности SOUTHCOM, которая охватывает Карибский бассейн и Южную Америку, вошел крупнейший американский авианосец USS Gerald R. Ford. На борту находятся несколько эскадрилий истребителей и вертолетов и более 4 тыс. военнослужащих.

По информации WP, на этом фоне Мадуро якобы обратился к России с просьбой поставить Венесуэле модернизированные самолеты, радары и ракеты. Кроме того, он направил схожие просьбы Китаю и Ирану.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, подтвердил, что Москва контактирует с Каракасом, однако не привел подробностей.

«У нас действительно осуществляются контакты с нашими друзьями из Венесуэлы. У нас есть различные договорные обязательства», — сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Впоследствии он также подчеркнул, что американская операция по наращиванию сил у берегов Венесуэлы должна проходить в соответствии с международным правом.

«Мы надеемся, что не будет предприниматься никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы, и что все будет соответствии с международным правом», — отметил Песков.