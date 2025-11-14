Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов

Хегсет объявил об операции против наркотеррористов в Западном полушарии

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное Копье»). Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, данная миссия под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США будет защищать страну, уберет наркотеррористов из полушария, а также обеспечит безопасность Соединенных Штатов от наркотиков.

«Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — заявил глава Пентагона.

До этого Хегсет сообщил о новом ударе по «судну с наркотеррористами» в Карибском море.

Ряд экспертов полагают, что военные США готовы к началу операции по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это в итоге вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится Соединенным Штатам Америки для захвата всей страны — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.