Трамп заявил о настрое Ирана на договоренности с США по атому

Трамп: Иран настроен на договоренности с США по ядерной программе

Иран настроен на договоренности с Соединенными Штатами Америки по ядерной программе. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами, трансляцию вел Белый дом.

«Кстати, Иран тоже хочет заключить сделку. Все хотят заключить с нами сделку», — сказал американский лидер.

Трамп также напомнил, что США нанесли удар по иранским ядерным объектам. По его словам, Вашингтон хотел реализовать этот план в течение 22 лет. Глава Белого дома утверждает, что ни у одного президента «не хватало решимости сделать это».

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее Трамп назвал «произведением искусства» бомбардировщики, наносившие удары по Ирану.