На Украине объявили Степана Разина символом «российского империализма»

Киев включил атамана Разина в список деятелей имперского влияния
Василий Иванович Суриков. «Степан Разин», 1906 / Русский музей

Украинский Институт национальной памяти внес атамана Степана Разина в список деятелей, которых в Киеве считают символами «российского империализма». Об этом сообщил ТАСС.

В документах института говорится, что местные власти теперь должны переименовать объекты и топонимы, связанные с его именем.

Разин считается одним из самых известных руководителей крестьянских восстаний XVII века.

Украинское ведомство уже публиковало перечень российских политических и культурных фигур, подлежащих «декоммунизации». В него вошли Романовы, Пушкин, Лермонтов, Державин, Бунин, а также Сусанин, атаман Ермак, морской офицер Петр Шмидт и даже исторические события — Бородинская и Полтавская битвы.

Кампания по переименованиям и демонтажу памятников продолжается на Украине с 2015 года. После 2022 года, как подчеркивалось в материалах института, процесс ускорился: по всей стране убирают упоминания, связанные с историей России и СССР, включая памятники, названия улиц и сведения о роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Ранее институт национальной памяти Украины включил святого русского адмирала Федора Ушакова в список лиц, реализующих политику «российского империализма».

