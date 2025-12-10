«Единая Россия» и фонд «Наша правда» передали технику бойцам СВО

Депутат Сидякин: помощь фронту идет каждый день

Партия «Единая Россия» и фонд «Наша правда» передали очередную партию специальной техники подразделениям, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщил руководитель ЦИК «Единой России», координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что фонд был создан по поручению председателя партии Дмитрия Медведева и занимается системной поддержкой воинских частей.

По словам Сидякина, 9-й бригаде 51-й армии переданы автомобили, компьютеры и телевизоры для пункта управления.

«Эта помощь поможет им просматривать линию боевого соприкосновения. Парни отбивают попытки контратак со стороны ВСУ», — отметил он.

В свою очередь, 114-й бригаде группировки войск «Центр», действующей на Красноармейском (Покровском) направлении, доставили мотоциклы, мавики и «скворцы» — беспилотные комплексы для разведки и корректировки огня.

«Партия всегда будет рядом. И будет помогать столько, сколько это будет необходимо. Помощь фронту идет каждый день», — подчеркнул Сидякин.