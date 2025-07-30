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Кадыров выложил фото после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции

Глава Чечни Кадыров опубликовал фото после слухов об инциденте на пляже в Турции
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал фотографию после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции.

На снимке можно заметить, что он находится не в больничной палате, и его самочувствие является удовлетворительным. Вместе с ним за столом сидит его сын Ахмат, занимающий пост министра спорта Чечни. На опубликованном снимке мужчины играют в шахматы.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что несколько турецких СМИ сообщили, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в городе Бодрум.

По информации журналистов, инцидент якобы произошел во второй половине дня 24 июля. Кадыров зашел в море, но «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду». На это обратили внимание сотрудники береговой охраны, которые вытащили главу Чечни из воды и оказали ему первую помощь. После этого политика доставили в частную клинику, где врачи оценили его состояние как стабильное, утверждается в новостных материалах.

Позже «Лента.ру» писала, что Минздрав Турции не смог прокомментировать информацию о спасении главы Чечни.

Ранее глава Чечни отреагировал на слухи о своем здоровье.

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