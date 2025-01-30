«Никогда не было и вот опять»: в Чечне прокомментировали «исчезновение» Кадырова

В Чечне назвали вбросами от недоброжелателей информацию о том, что глава республики Рамзан Кадыров после новогодних выходных якобы пропал из публичного пространства и не появляется на официальных мероприятиях. Министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что к подобному в республике уже привыкли, и подчеркнул, что Кадыров с 13 января находится в отпуске, но при этом продолжает работать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал сообщения об исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства слухами и вбросами от недоброжелателей. Об этом он заявил в комментарии информационному агентству «Чечня Сегодня».

По словам Дудаева, с начала 2025 года Кадыров «активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле». Аспекты его работы «из открытой официальной части», как отметил министр, публикуются на интернет-платформах и транслируются в эфире. Дудаев вспомнил, что после новогодних праздников глава Чечни присутствовал на пятничной молитве, инспектировал реконструкцию улицы в Грозном, посетил репетицию ансамбля «Нохчо» и принимал технику на нужны спецоперации. Кроме того, он подчеркнул, что после новогодних выходных Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале более 40 постов.

«И все это при том, что глава республики официально с 13 января находится в отпуске . Соответствующее распоряжение тоже имеется в открытом доступе», — уточнил министр.

Документ опубликован на сайте Кадырова. В нем также сказано, что на этот период обязанности главы республики будет исполнять председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

Кроме этого, Дудаев заявил, что основная часть работы «всегда выполняется за кадром».

«Надо учитывать, что это бесконечные звонки и поручения, которые происходят за кадром. Это постоянный пристальный контроль и ежедневные доклады и поручения нашим подразделениям в зоне специальной военной операции», — отметил он.

Министр также подчеркнул, что к подобным «вбросам» в республике уже привыкли — «как говорится, этого никогда не было и вот опять повторяется».

«Исчезновение» Кадырова

Ранее оппозиционные СМИ сообщили, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров после новогодних праздников якобы пропал из публичного пространства и не появляется на официальных мероприятиях. Издания утверждали, что видео с репетиции ансамбля «Нохчо», которую посетил Кадыров, могло быть снято заранее.

Это уже не первый раз, когда СМИ сообщают об «исчезновении» главы Чечни. Все эти публикации обычно связаны со слухами о болезни Кадырова, которые ходят как минимум с 2019 года. Так, например, летом 2023-го издания со ссылкой на чеченского оппозиционера писали, что Рамзан Кадыров находится при смерти и уже не разговаривает из-за проблем с почками. Сам Кадыров слухи опроверг, заявив:

«Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить».

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В сентябре того же года появилась информации, что глава Чечни «находится в коме» и был доставлен самолетом в Москву, где врачи «ничем не смогли помочь». 17 сентября СМИ даже сообщали о смерти Кадырова, однако он снова опроверг эти данные, заявив, что навещал в Москве дядю, который находится в Центральной клинической больнице.

«Друзья, в эти дни наша семья очень сильно переживала за дорогого дядю Магомеда Абдулхамидовича Кадырова. Хвала Всевышнему, он уже идет на поправку. В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа», — написал глава республики.

21 апреля 2024 года СМИ также утверждали, что Кадыров болен уже пять лет — якобы в 2019-м врачи поставили ему диагноз «некроз поджелудочной железы». На следующий день помощник главы Чечни Умар Даудов опубликовал видео с тренировки Кадырова.

В августе Рамзан Кадыров сам рассказал, что думает о слухах про свою болезнь. Он отметил, что абсолютно здоров и регулярно проходит обследования.

«Я живу, соблюдаю все религиозные нормативы, питаюсь правильным питанием. Утром физкультура, мало занимаюсь сейчас внутренними делами республики – больше отдал правительству [Чечни]. Занимаюсь СВО — мы тратим очень большие средства, уже за 32-33 миллиарда денег потратили. Это не копейки из бюджета. И 45 тысяч человек мы обучили и отправили через наш РУС (Российский университет спецназа в Гудермесе. — «Газета.Ru») имени Владимира Владимировича Путина. Я абсолютно здоровый. Я каждые три месяца провожу обследование. У меня сейчас в последний раз чуть-чуть снижен был витамин D», — уточнил глава Чеченской Республики.