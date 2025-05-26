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Кадыров опубликовал видео с размышлениями о слухах насчет болезни

Кадыров назвал пустыми слухами распространяющуюся информацию о его болезни
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал распусканием пустых слухов информацию о том, что он болен. Видеозапись с сообщением опубликована в Telegram-канале чеченского лидера.

В подписи к опубликованному на канале ролику говорится о все чаще появляющихся слухах о болезни главы Чечни.

«Каждый день — бесценный дар, отмеренный Всевышним. Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту», — подписана публикация.

В посте также звучит призыв «не тратить жизнь на пустое, суету и бессмысленные разговоры, но наполнять ее искренностью и благодатью».

До этого в Чечне назвали вбросами от недоброжелателей информацию о том, что глава республики Кадыров после новогодних выходных якобы пропал из публичного пространства и не появляется на официальных мероприятиях. Министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что к подобному в республике уже привыкли, и подчеркнул, что Кадыров с 13 января находится в отпуске, но при этом продолжает работать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров назвал свой главный титул.

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