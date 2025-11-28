Встреча Путина и Орбана завершилась

Переговоры Путина и Орбана в Кремле завершились, продлившись несколько часов

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана завершилась. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Как сообщает РИА Новости, переговоры российского лидера и главы венгерского кабмина в Кремле длились почти четыре часа.

28 ноября Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России. Основными темами переговоров должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. Орбан заявил, что цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

В пресс-службе Кремля сообщали, что выхода к прессе после переговоров не планируется.

Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Венгрии отправился в Москву без европейского мандата на переговоры и без одобрения со стороны лидеров Евросоюза.

Ранее Орбан заявил, что у России не хватит сил напасть на ЕС.