Украина оценила восстановление в €500 млрд и призвала Европу к инвестициям

Восстановление страны потребует €500 млрд, что может стать ключевой задачей для Европы на ближайшие годы. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместном заседании украинского правительства и Европейской комиссии, трансляция которого велась на YouTube-канале кабмина.

Шмыгаль подчеркнул, что основным ресурсом для восстановления должны стать замороженные российские активы.

«Мы убеждены, что эти средства станут первоисточником. Пришло время их конфисковать», — сказал он.

По словам премьера, европейские компании могут сыграть решающую роль в реализации масштабных проектов.

«Расчеты показывают, что сумма в €500 млрд — необходимый минимум. Это шанс для Европы укрепить экономические связи и создать новые рынки», — добавил он.

В рамках обнародованного проекта двустороннего соглашения между США и Украиной предусмотрено формирование Фонда восстановления страны с целевым объемом в $500 миллиардов. Согласно документу, Киев будет осуществлять регулярные взносы до достижения указанной суммы. Украина обязуется направлять в фонд 50% доходов, полученных от эксплуатации природных ресурсов, инфраструктурных объектов и других активов. Кроме того, сторонами согласовано, что Киев внесет сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после подписания договора.

Ранее в МИД анонсировали новые переговоры России и США.