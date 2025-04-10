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Раскрыта стоимость восстановления Украины после завершения конфликта

Министр Шлапка: для восстановления Украины потребуется не менее €500 млрд
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Thomas Peter/Reuters

Стоимость восстановления Украины достигла €500 млрд. Об этом заявил министр Польши по делам ЕС Адам Шлапка на бизнес-форуме ЕС-Украина, пишет ТАСС.

«По последним оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления [Украины] уже достигла €500 млрд и будет расти до окончания войны», — отметил Шлапка.

Министр добавил, что около трети расходов на восстановление страны после завершения конфликта с РФ смогут покрыть частные инвесторы, но при условии, если Киев продолжит проводить реформы.

С аналогичной оценкой выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в конце февраля текущего года. Он, ссылаясь на отчет Всемирного банка, заявил, что на восстановление страны в течение десяти лет потребуется $524 млрд.

По мнению Шмыгаля, восстановление Украины может стать ключевой задачей для Европы на ближайшие годы. Он считает, что европейские компании могут сыграть решающую роль в реализации масштабных проектов.

Кроме того, политик предложил использовать на эти цели замороженные российские активы. По его словам, пришло время их конфисковать.

Ранее Украине сообщили неприятные новости о долгах перед Западом.

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