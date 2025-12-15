В Финляндии удивились одному требованию Зеленского

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мемо на своей странице в соцсети Х удивился требованию украинского лидера Владимира Зеленского по гарантиям безопасности Украине.

«Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите. Зеленский хочет статью пятую НАТО, но называет ее «гарантией безопасности» вместо того, чем она является на самом деле», — написал Мема.

По его словам, конфликт Москвы и Киева будет продолжаться, пока Украина будет настаивать на членстве в Североатлантическом альянсе.

15 декабря Reuters писал, что Зеленский перед переговорами в Берлине предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Политик подчеркнул, что готов пойти на компромисс в вопросе членства Украины в НАТО. Он отметил, что откажется от вступления в Североатлантический альянс при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии от ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее стало известно, что Трамп готов предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО.