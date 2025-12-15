На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над регионами России за час перехватили 16 беспилотников ВСУ

Минобороны: за час над регионами России сбиты 16 украинских дронов
РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за час перехватили и уничтожили над российскими регионами 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего беспилотников было сбито в Калужской области — шесть аппаратов. Еще 5 дронов были сбиты над Брянской областью, четыре — над территорией Московского региона, из которых три летели на столицу. Еще один беспилотник был сбит в небе над Тамбовской областью.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, в ночь на 15 декабря силы противовоздушной обороны сбили над регионами России 130 украинских беспилотников.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары дронов ВСУ по России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
