Редкого хищника автомобилисты сняли на видео в российском регионе

Mash: в Хабаровском крае тигр, соблюдающий ПДД, попал на камеру
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Amur Mash»

В Хабаровском крае тигр вышел к автомобилистам на трассе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Полосатый нарушитель хотел перейти дорогу в Хабаровском районе, но застеснялся. Водители, увидев тигра, притормозили, чтобы пропустить красавца. Но тот резко передумал и вернулся в лес. Вспомнил ПДД», — говорится в публикации.

Водитель запечатлел инцидент на видео. На кадрах заметно, как хищник приближается к обочине дороги, но пугается проезжающего автомобиля и уходит в лес.

До этого во Владивостоке возле кампуса ДВФУ лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садиться на дорогу.

Кроме того, волонтеры спасли собаку, которая пережила стрельбу и несколько аварий.

Ранее в Петербурге вороны катались по припаркованной машине и попали на видео.

