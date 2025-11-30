Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за Путина

Президент Польши Навроцкий отменил встречу с Орбаном из-за его визита в Москву

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном из-за его поездки в Москву на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. Об этом заявил представитель канцелярии польского президента Марчин Пшидач на своей странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Кароль Навроцкий последовательно выступает за поиск реальных путей разрешения конфликта Москвы и Киева.

«Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, также в сфере энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме», – написал Пшидач.

Навроцкий планирует обсудить с главами государств Чехии, Словакии и Венгрии вопросы безопасности и сотрудничества в центральной Европе, уточнил он.

28 ноября Орбан прибыл в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Основными темами встречи должны были стать поставки российских энергоносителей в Венгрию и конфликт на Украине. По словам премьер-министра, цель его визита — обеспечить энергоснабжение его страны на зиму и следующий год. Это уже четвертая встреча лидеров двух государств с 2022 года.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль остался доволен переговорами с премьер-министром Венгрии. Он отметил, что встреча прошла «очень содержательно».

