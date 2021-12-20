Поклонник Пиночета признал поражение на выборах в Чили

В Чили ультраконсервативный политик Хосе Антонио Каст поздравил своего соперника Габриэля Борича, представляющего левую коалицию «Одобряю достоинство», с победой на президентских выборах.

«Я только что поговорил с Габриэлем Боричем и поздравил его с большой победой. С этого дня он избранный президент Чили и заслуживает нашего полного уважения и конструктивного сотрудничества», — написал Каст в своем аккаунте в Twitter.

Борич станет самым молодым главой государства в истории Чили. В 2011 году он принимал участие в массовых студенческих протестах в качестве одного из лидеров. Молодежь Чили бастовала против действующей системы платного высшего образования.

Hope and solidarity. Youngest president ever in Chile, highest turnout since voluntary voting was introduced. A campaign that focused on a better Chile for everyone, and a wide collation to protect democracy. @gabrielboric Presidente de Chile pic.twitter.com/yNTAc55WSM — Nicols Palacios (@Nicopalacios) December 19, 2021

Борич считает нужным введение налога на богатство. По его мнению, в стране необходимо взыскание роялти с горнодобывающей промышленности. Как пишет ТАСС, медь является основной статьей экспорта Чили.

Борич считает необходимым легализировать аборты, которые запрещены в стране, но существует черный рынок проведения таких операций в подпольных условиях.

В его программе также значились переход к бесплатному образованию и реформа правоохранительных органов.

Ранее экс-президент страны, верховного комиссара ООН Мишель Бачелет поддержала кандидатуру Борича на выборах.