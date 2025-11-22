На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орешкин ответил на вопрос об участии России в саммите G20 в США

Орешкин: Россия готова конструктивно работать в G20 при председательстве США
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия всегда готова к конструктивной работе в рамках саммита «Группы двадцати» (G20), в том числе при председательстве США в 2026 году. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на полях форума в ЮАР, передает РИА Новости.

«Независимо от того, кто является председателем, мы (Россия. — «Газета.Ru») всегда стараемся внести свой вклад в позитивную повестку развития», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста об участии в саммите в 2026 году, который пройдет в США.

По словам Орешкина, РФ готова принимать конструктивное участие во всем, что касается реформирования институтов, снятия барьеров, снижения рисков, а также устойчивого развития и изменения ее модели.

Саммит G20 проходит в Йоханнесбурге в период с 22 по 23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Орешкин.

В текущем году США бойкотировали форум в связи с якобы нарушением прав белого населения в ЮАР. Президент США Дональд Трамп назвал проведение саммита «полным позором». При этом он заявил, что с нетерпением ожидает приема «большой двадцатки» в Майами в 2026 году.

Ранее Песков заявил, что Россия сохраняет заинтересованность в работе G20.

