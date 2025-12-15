«Заинтересованы в поражении Украины»: в России раскрыли план Европы

Аналитик Зубец: ЕС ждет поражения Киева, так как не может дать ему активы России

У Европы почти нет шансов принять единогласное решение по экспроприации российских активов для их последующей передачи Киеву, поэтому Брюссель «не хочет быть крайним» после поражения Украины; фактически ЕС приближает поражение Киева в конфликте, так как не способен дать ему деньги. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Пять стран выступили против конфискации (российских активов – «Газета.Ru»). Это только те, кто выступили открыто. Но остальные пять или семь (также – «Газета.Ru») против, но они молчат», — подчеркнул эксперт.

По словам Зубца, если Евросоюз за все время СВО на смог принять решение по российским активам, то гарантий, что они это сделают сейчас, «нет никаких».

Основной причиной неспособности ЕС изъять активы экономист видит в желании президента США Дональда Трампа «рулить» этими деньгами. Он напомнил, что в рамках первоначального плана Соединенных Штатов по Украине предполагалось совместное использование российских замороженных активов Москвой и Вашингтоном.

Отвечая на вопрос о том, что будет, если у ЕС не получится изъять активы РФ, Зубец обратил внимание на плохое финансовое состояние Украины.

«На Украине кончатся деньги, вот и задача Евросоюза в этом смысле состоит в том, чтобы война на Украине кончилась раньше, чем они (украинцы – «Газета.Ru») окажутся банкротами», — считает аналитик.

Как подчеркнул Зубец, задача Евросоюза — сделать так, чтобы «крайними были не они». В этом смысле, считает экономист, Брюссель «фактически заинтересован в поражении Украины до того момента, когда у Украины кончатся деньги и встанет вопрос, а почему вы не дали денег».

15 декабря глава евродипломатии Кая Каллас признала сложность дискуссий по выделению кредита для Украины под российские активы.

Ранее Фицо заявил, что не позволит выплатить «репарационный кредит» Киеву.