В московском аэропорту скорректировали временные ограничения

В Домодедово скорректировали временные ограничения на обслуживание рейсов
Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

В московском аэропорту Домодедово скорректировали режим временных ограничений. Об этом в своем Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — пояснил он.

Кореняко добавил, что о статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта и чат-бота.

По словам представителя Росавиации, меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Тем временем в аэропорту Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Также ограничения вводились в аэропорту Шереметьево. Воздушная гавань возобновила свою работу примерно в 9:10 (мск).

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее средства ПВО отразили атаку еще одного беспилотника, летевшего на Москву.

