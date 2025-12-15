Момент отражения ракетного удара в Белгороде сняли на видео

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент перехвата украинской ракеты, атаковавшей Белгород. Кадры опубликовал Telegram-канал «Жесть.Белгород».

Видеоролик снял один из очевидцев. На записи можно увидеть, как ночное небо озаряет яркая вспышка, а затем звучит мощный взрыв.

«Прям рядом», — прокомментировал мужчина происходящее на видео.

Кроме того, можно услышать, как на фоне воют сирены.

В ночь на 15 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезно повреждена городская инженерная инфраструктура, предварительно, никто не пострадал. Экстренные службы Белгорода ликвидируют последствия. В частности, в шести квартирах и в одном частном доме оказались разбиты окна.

Кроме того, как сообщил Telegram-канал SHOT, после удара ВСУ в одном из районов Белгорода произошло задымление, в десятках жилых домов нет света.

По информации журналистов, пять-шесть взрывов прогремели в городе около полуночи. По предварительным данным, были сбиты несколько ракет. В регионе действует ракетная опасность. Власти призвали местных жителей оставаться дома и не приближаться к окнам.

