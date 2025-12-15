На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Момент отражения ракетного удара в Белгороде сняли на видео

Очевидцы сняли на видео момент перехвата ракеты ВСУ, атаковавшей Белгород
true
true
true

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент перехвата украинской ракеты, атаковавшей Белгород. Кадры опубликовал Telegram-канал «Жесть.Белгород».

Видеоролик снял один из очевидцев. На записи можно увидеть, как ночное небо озаряет яркая вспышка, а затем звучит мощный взрыв.

«Прям рядом», — прокомментировал мужчина происходящее на видео.

Кроме того, можно услышать, как на фоне воют сирены.

В ночь на 15 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезно повреждена городская инженерная инфраструктура, предварительно, никто не пострадал. Экстренные службы Белгорода ликвидируют последствия. В частности, в шести квартирах и в одном частном доме оказались разбиты окна.

Кроме того, как сообщил Telegram-канал SHOT, после удара ВСУ в одном из районов Белгорода произошло задымление, в десятках жилых домов нет света.

По информации журналистов, пять-шесть взрывов прогремели в городе около полуночи. По предварительным данным, были сбиты несколько ракет. В регионе действует ракетная опасность. Власти призвали местных жителей оставаться дома и не приближаться к окнам.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами