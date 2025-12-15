Жители Ростовской области остались без воды из-за атаки беспилотников на ЛЭП

В Каменском районе Ростовской области остановилась работа водозабора и насосной станции. Причиной стало повреждение линии электропередачи из-за атаки БПЛА, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате инцидента без воды остались жители микрорайона Заводского в городе Каменск, а также хутора Масловка и станции Погорелово. По словам губернатора Ростовской области, начать восстановительные работы на электросетях немедленно невозможно из-за требований безопасности.

«Дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА», — сказал Слюсарь.

Утром 15 декабря Слюсарь заявил, что минувшей ночью массированной атаке беспилотных летательных аппаратов подверглись Ростов-на-Дону и одиннадцать районов Ростовской области.

В Ростове-на-Дону загорелись два легковых автомобиля, владелец одного из них получил ожог руки при попытке потушить огонь. Также повреждения получили кровли частных домов в Ростове и Тарасовском районе, в ряде населенных пунктов выбиты стекла.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.