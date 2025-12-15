На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз и Трамп спорят из-за территориальных уступок Украины

Politico: вопрос территориальных уступок вызвал трения между ЕС и Трампом
The White House

Территориальный вопрос в мирном плане по урегулированию конфликта на Украине вызвал трения между лидерами Евросоюза и президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника.

«США настаивают на территориальных уступках, несмотря на яростные возражения Европы, что создает трения с администрацией Трампа», — заявил собеседник издания.

Лидеры ЕС, в свою очередь, стоят на том, что прогресс в вопросе территориальных уступок невозможен до тех пор, пока Киев не получит четких гарантий безопасности.

По оценке авторов, содержание мирного плана на данный момент остается неясным, а вопрос территорий является «особенно сложным».

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что у США вряд ли получится что-то хорошее на бумагах по урегулированию конфликта на Украине после консультаций с Киевом и европейскими лидерами.

Ушаков добавил, что Россия пока не видела обновленный мирный план США. Однако он считает, что вклад украинцев и европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. По словам помощника президента, у РФ будут очень резкие возражения, если поправки не будут соответствовать позиции, которую ранее озвучила Москва на переговорах с американскими представителями.

Ранее президент Финляндии заявил о критическом моменте в переговорах по Украине.

