Киев не предоставил данные об «украденных» Россией детях

Киев так и не предоставил списки якобы тысяч украинских детей, которые якобы были незаконно вывезены в Россию. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью ТАСС.

По словам омбудсмена, Москва предлагала украинской стороне, заявлявшей о незаконно вывезенных в Россию детях, представить соответствующие данные.

«До сих пор мы не имеем этих списков на «тысячи» людей», — сказала она.

Москалькова подчеркнула, что Россия действительно спасала детей, оказывавшихся в зоне боевых действий, а затем практически все дети, родители которых сообщали о том, что их дети оказались на территории России, были возвращены.

В то же время российских детей, в том числе тех, что проживали на территории Донбасса, украинцы принудительно, вопреки воле и желанию родителей, вывозили за рубеж, в частности в Австрию.

До этого помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявлял, что Киев устроил из темы похищения детей шоу для «сердобольных европейцев». Он обратил внимание, что российская сторона получила список из 339 детей и по каждому из этих ребят будет отрабатывать информацию.

Ранее Мария Захарова заявила, что сфабрикованная информация о якобы похищенных РФ украинских детях удобна для зарабатывания Киевом денег.