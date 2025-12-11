Россия призывает «здравомыслящие страны не вестись» на сфабрикованную ложь о якобы похищенных РФ украинских детях. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости.

»«Детская тема» используется на международной арене для антироссийской пропаганды. Удобно же – можно и деньги заработать, и всем все объяснить», - пояснила она.

Захарова отметила, что именно в таком контексте нужно рассматривать резолюцию генассамблеии «Возвращение украинских детей», которая, по ее словам, была основана на лжи и клевете и принята 3 декабря. Официальный представитель МИД РФ считает, что проголосовавшие за эту резолюцию страны «фактически покрывают преступления киевского режима против детей».

3 декабря стало известно, что за данный проект проголосовало менее 50% стран — членов Организации Объединенных Наций (ООН), но несмотря на это документ был принят.

Резолюцию под названием «Возвращение украинских детей» на рассмотрение ГА ООН выдвинули Украина, Канада и ряд европейских стран. За проект проголосовала 91 делегация, в то же время 57 стран воздержались. Россия и еще 11 стран, в том числе Иран, Куба, Белоруссия и КНДР, выступили против. Еще более 30 стран не приняли участие в голосовании. Членами ООН являются 193 страны.

Ранее Лавров заявил, что Россия от ООН, чтобы она перестала играть в «одни украинские ворота».